13:26 29.05.2026 (обновлено: 14:51 29.05.2026)
Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвиенко предложила снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных.
  • Также она призвала улучшить условия выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение кредита при рождении третьего ребенка.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных.
«

"Считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса", — заявила она на заседании Совета при президенте по реализации демографической политики.

По ее словам, семейная ипотека пока является таковой только по названию, но не по сути.
"На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе "больше детей — меньше ставка". <…> Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы "Семейная ипотека" этот принцип будет все-таки реализован", — пояснила она.
Матвиенко также призвала ввести единое удостоверение многодетной семьи во всех регионах и улучшить условия предоставления выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что многодетные семьи должны стать нормой для России, их поддержка — приоритет для страны. Для этого необходимо расширять льготы и сделать так, чтобы они подтверждались автоматически.
