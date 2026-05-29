Спокойствие летом: как защитить ребенка от обмана в интернете

Летние каникулы — долгожданное время отдыха и свободы для детей. Родители хотят, чтобы этот период приносил радость и приятные воспоминания, но в современном цифровом мире существуют определенные риски. Дети проводят много времени в интернете: общаются в социальных сетях, участвуют в онлайн-играх, совершают покупки. Незащищенность личных данных и незнание базовых правил кибербезопасности могут привести к краже личной информации или денег, а также к нежелательному общению с незнакомцами. О том, как родителям подготовить ребенка к безопасному самостоятельному пребыванию в интернете, научить распознавать угрозы и правильно действовать в опасных ситуациях, — рассказывают специалисты ПСБ в материале РИА Новости.

Основные угрозы

Специалисты по информационной безопасности ПСБ напоминают о самых распространенных угрозах, с которыми дети могут столкнуться в интернете:

1. Мошенничество: предложение денег за выполнение простого действия, просьба сообщить данные карты, аккаунта, пароль, код или другую личную информацию. Помните, что коды, пароли, данные карт и документов нельзя сообщать никому — даже друзьям, службе поддержки или администратору игры.

2. Случайное разглашение информации о себе, семье, друзьях, жилье, школе: под видом игр, проверки выигрыша или другого повода у ребенка выманивают чувствительную информацию. Нередко юные пользователи делятся адресом электронной почты, номером телефона или домашним адресом с малознакомыми людьми при общении в сети. Это может привести к назойливым звонкам, письмам или манипуляциям личными данными.

3. Травля: если ребенок столкнулся с оскорблениями, угрозами или травлей в интернете — не стоит отвечать агрессору и вступать в конфликт. Лучше сохранить переписку и рассказать о случившемся взрослым.

4. Манипуляции: злоумышленники могут войти в доверие, чтобы потом использовать ребенка в своих интересах. Если незнакомец просит скрывать переписку от родителей, присылать фото, встретиться, дарит подарки в играх, просит перейти в другой мессенджер, то необходимо сразу прекратить диалог и сообщить об этом взрослым.

5. Опасные игры и группы: не стоит участвовать в заданиях, где просят что-то скрывать, нарушать законы и правила, отправлять данные, деньги, фото или видео — особенно, если за это обещают вознаграждение.

Разберем отдельные ситуации более детально.

Личная информация и приватность аккаунта

При общении в интернете дети склонны доверять всему, что написано или показано, могут делиться информацией о себе и близких, не задумываясь о возможных последствиях.

Объясните ребенку, что:

• интернет — не место для размещения фото паспорта, свидетельства о рождении, банковских карт или иной личной информации;

• аккаунты в соцсетях и мессенджерах должны быть настроены на максимальный уровень приватности: настройки профиля должны запрещать просмотр личной информации посторонними лицами.

Важно создавать сложные пароли и хранить их отдельно от электронного устройства:

• используйте комбинации букв разного регистра, цифры и знаки препинания;

• периодически меняйте пароли, особенно для доступа к финансам или социальным сетям;

• создайте таблицу с безопасными паролями, храните ее в надежном месте и научите ребенка пользоваться ей;

• объясните, почему нельзя использовать одинаковые пароли для разных сервисов.

Совместно проверьте все аккаунты ребенка — особенно настройки приватности — и убедитесь, что все настроено верно.

Безопасность при покупках в сети

Современные дети могут приобретать подарки, игрушки, аксессуары и другие вещи в интернет-магазинах, часто прибегая к рекомендациям из социальных сетей и различных блогеров. Эксперты по кибербезопасности ПСБ напоминают: далеко не все площадки и продавцы бывают честны, а значит ребенок может встретить поддельный товар или вовсе остаться без него и денег.

Сформулируйте для ребенка правило: любые покупки в интернете – только после одобрения родителей. Для трат выше определенной стоимости требуется обязательное совместное обсуждение и согласие взрослого.

Как определить мошеннические ресурсы по явным признакам:

• отсутствие протокола защищенной передачи данных (HTTPS) в адресной строке (современные браузеры показывают зеленый/закрытый замочек при использовании HTTPS и красный/открытый замочек – при использовании небезопасного протокола);

• ошибки в тексте при описании магазина, продавца или товара;

• некачественные или нереалистичные изображения товара или услуги;

• слишком низкие цены в сравнении с другими магазинами;

• отсутствие подробной контактной информации о магазине или отзывов.

Иногда и настоящие ресурсы могут обладать какими-либо из перечисленных выше признаками, но само их наличие должно насторожить и стать поводом для обращения к взрослому для проверки сайта.

Онлайн-игры и киберпреступность

Дети и подростки много времени проводят за компьютерными играми, общаясь в виртуальном пространстве с другими игроками. Это кажется безопасным, но и там встречаются недоброжелатели.

Напомните детям: не стоит делиться контактами или любой личной информацией с незнакомыми людьми, кем бы они не представлялись, а также с малознакомыми приятелями по играм и чатам.

В последнее время участились случаи шантажа и вымогательства с использованием методов социальной инженерии. Под различными предлогами ребенка вводят в заблуждение, пытаясь заставить предоставить личную информацию, сведения о родителях, фото жилья или выполнить какие-либо действия.

Иногда злоумышленники действуют через игровые предметы или внутриигровые монеты, обещая взамен "особый" подарок.

Объясните детям основные правила безопасности в играх:

• не добавляйте в друзья и не общайтесь с теми, кого не знаете лично;

• не делитесь личной информацией — своим именем, адресом, номером школы, именами и местами работы родителей, данными друзей и прочим;

• не переходите по подозрительным ссылкам;

• сообщайте родителям о любых подозрительных предложениях;

• не отправляйте незнакомцам свои фото и скриншоты;

• никогда не включайте функцию трансляции экрана или удаленного управления устройством по просьбе посторонних.

Неправомерные действия в сети

Интернет изобилует негативными проявлениями: травля, грубость, провокации. Часто несовершеннолетние сталкиваются с неприятными комментариями, издевательствами и угрозами — как от сверстников, так и от взрослых. Это негативно сказывается на детской самооценке, вызывает стресс и тревожность. Ребенок должен знать, что никто не имеет права оскорблять его, высмеивать внешность, поведение или увлечения. Объясните ему, что о любых подобных инцидентах нужно сразу сообщать родителям. Научите правильно реагировать на агрессию в сети: не вступать в спор, не отвечать обидчику и выходить из конфликтного разговора. Некоторые люди специально провоцируют ссоры, играя на чувствах уязвимых пользователей.

Если ребенок столкнулся с травлей, посоветуйте ему:

• сделать скриншоты оскорбительных сообщений;

• заблокировать обидчика;

• сообщить администрации платформы.

Регулярно проводите с детьми профилактические беседы, приучайте их рассказывать о проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются в интернете и реальной жизни. Обращайте внимание на увлечения несовершеннолетнего и изменения в его поведении.

Безопасность мобильного устройства

Смартфон есть почти у каждого современного ребенка. Постоянно быть на связи, заходить в интернет и общаться с друзьями — это удобно, но требует осторожности.

Для снижения рисков:

• убедитесь, что на телефоне ребенка установлен антивирус и настройте родительский контроль;

• ограничьте доступ к подозрительным сайтам и приложениям;

• объясните ребенку, что публичные сети вай-фай часто небезопасны;

• установите возрастные ограничения и контролируйте скачивание неизвестных приложений: игры могут содержать встроенные покупки, требующие оплату с банковской карты. Пусть ребенок обращается к вам за разрешением перед любой подобной загрузкой.

Специалисты ПСБ рекомендуют:

• настроить двухфакторную аутентификацию для важных аккаунтов;

• установить лимит на встроенные покупки;

• регулярно обновлять операционную систему и приложения;

Рецепт спокойствия

Помимо перечисленных правил, полезно внедрить несколько дополнительных практик. Регулярно обсуждайте с ребенком его активность в сети: что нового узнал, с кем познакомился, какие сайты посещал. Показывайте собственным примером, как правильно вести себя в интернете. Учите задавать себе вопросы: "Зачем этому человеку мои данные?", "Почему это предложение такое выгодное?" — это развивает критическое мышление. Современные приложения родительского контроля позволяют отслеживать активность несовершеннолетнего, ограничивать время в сети и блокировать опасные ресурсы.

Правило для ребенка: если что-то непонятно, если угрожают или просят что-то прислать — нужно сразу обратиться к взрослым (родителям, старшим братьям или сестрам). Если их нет рядом или не получается связаться — стоит обратиться к полицейскому, дежурному, в крайнем случае — ко взрослому с детьми и попросить помочь связаться с родителями.

Важно, чтобы юный интернет-пользователь наизусть знал собственный номер телефона (при наличии) и близких, домашний адрес, а также полные имена родителей.