Николас Кейдж изменил свое официальное имя в документах

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер Николас Ким Коппола, всемирно известный под именем Николас Кейдж, рассказал, что в 2025 году изменил свое имя в документах, официально став Николасом Кейджем.

Он рассказал, что еще давно выбрал фамилию Кейдж, вдохновившись персонажем из вселенной Mortal Kombat Джонни Кейджем, а также американским композитором Джоном Кейджем. Артист также добавил, что в документах сохранил имя Николас, однако одинаково принимает себя и под именем Ник.