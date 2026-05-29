Николас Кейдж изменил свое официальное имя в документах
00:06 29.05.2026
Николас Кейдж изменил свое официальное имя в документах

Николас Кейдж. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николас Ким Коппола официально изменил свое имя на Николас Кейдж в 2025 году.
  • Актер объяснил, что выбрал фамилию Кейдж, вдохновившись персонажем из вселенной Mortal Kombat и американским композитором Джоном Кейджем.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер Николас Ким Коппола, всемирно известный под именем Николас Кейдж, рассказал, что в 2025 году изменил свое имя в документах, официально став Николасом Кейджем.
"Я - Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил имя. Я Ник Кейдж и в жизни, и на экране", - заявил актер в интервью изданию Variety.
Он рассказал, что еще давно выбрал фамилию Кейдж, вдохновившись персонажем из вселенной Mortal Kombat Джонни Кейджем, а также американским композитором Джоном Кейджем. Артист также добавил, что в документах сохранил имя Николас, однако одинаково принимает себя и под именем Ник.
