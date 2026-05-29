Сергей Шишкарев: предлагаем учитывать ЭКГ-рейтинг при оказании господдержки

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При распределении господдержки следует учитывать место компаний в рейтинге "Экология. Кадры. Государство" (ЭКГ-рейтинге ), который в частности, отражает вклад предприятия в решение демографических проблем, считает председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.

Шишкарев выступил с этим предложением на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, которое прошло в пятницу в Москве под председательством спикера Совфеда, главы Совета Валентины Матвиенко.

"При прочих равных отдавать предпочтение именно бизнесу с повышенной социальной ответственностью, тем, кто наряду с государством заботится о повышении рождаемости и будущих поколениях", - привели в пресс-службе компании слова Шишкарева.

На заседании Совета был также утвержден "золотой стандарт" корпоративной демографии – перечень из семи мер, минимально необходимых для демографической программы каждого предприятия, который был разработан в рамках возглавляемой Шишкаревым рабочей группы по совершенствованию корпоративных практик рождаемости и внедрению корпоративного стандарта при Совете при президенте РФ совместно с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым.

"Мы предполагаем, что компании, которые внедрят у себя эти меры, получат право носить почетный статус демографического агента государства", - сказал Шишкарев.

В стандарт вошли выплата корпоративного семейного капитала в размере 1 миллиона рублей при рождении ребенка, компенсация не менее 50% стоимости полиса ДМС для детей многодетных работников, дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и на 1 сентября, семейный график работы, помощь с присмотром и образованием детей, укрепление традиционных ценностей и использование образа многодетной семьи в рекламе.

"Думаю, что Золотой стандарт" поддержки демографии – это важная инициатива. Предлагаю, если у вас не будет возражений, просто утвердить "золотой стандарт" решением нашего Совета. Тем самым дать ему хорошую поддержку, не только информационную, чтобы он получал дальнейшее свое развитие", - сказала Матвиенко, ее слова приводит парламентский телеканал "Вместе РФ".

Шишкарев также напомнил, что практика выплаты корпоративного семейного капитала в 1 миллион рублей, которую внедрила ГК "Дело", уже освобождена от НДФЛ и страховых взносов по решению президента, а инициатива об исключении этих выплат из расчета семейного дохода для пособий была поддержана Советом Федерации.