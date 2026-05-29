В Госдуме выступили за сохранение продажи лекарств по бумажным рецептам

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Государство должно сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект, согласно которому рецептурное лекарство невозможно будет купить без электронного рецепта, сообщила ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Наша фракция будет самым внимательным образом изучать этот законопроект, когда и если он поступит в Госдуму. Но уже сейчас очевидно, что необходимо сохранить механизм продажи лекарств по бумажным рецептам", - сказал Миронов РИА Новости.

"Допустим, человеку срочно требуется какой-то препарат, он приходит в аптеку, а там связи нет - извините! И как ему быть? Без бумажного рецепта - никак!" - считает лидер партии.

Также Миронов напомнил о предложении " Справедливой России " создать общероссийскую сеть государственных социальных аптек, где лекарства могли бы продаваться с минимальными наценками.