Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Ирана станет единственной командой, чья база на период чемпионата мира по футболу будет располагаться в мексиканском Тихуане.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- Тихуана является одним из самых опасных городов мира: в 2025 году там было зафиксировано почти 37 тысяч преступлений.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сборная Ирана станет единственной, чья база на период чемпионата мира по футболу будет располагаться в мексиканском Тихуане, являющимся одним из самых опасных городов мира, выяснило РИА Новости, изучив статистику преступлений.
Согласно проведенному РИА Новости анализу, в 2025 году в Тихуане было зафиксировано 1 195 преднамеренных убийств, почти 2 тысячи случаев умышленного причинения вреда здоровью, 1 877 грабежей, почти 5 тысяч эпизодов домашнего насилия. По данным властей города, всего за 2025 год в Тихуане произошло почти 37 тысяч преступлений.
При населении примерно 2,15 миллиона человек, показатель убийств в Тихуане в 2025 году составил 55 случаев на 100 тысяч жителей. Согласно докладу ООН о реализации целей устойчивого развития за 2025 год, среднемировой показатель убийств составляет около пяти случаев на 100 тысяч человек. Следовательно, ситуация в Тихуане в 11 раз хуже, чем в среднем по миру.
Сборная Мексики при этом будет проживать и тренироваться в столице Мехико.
Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).