21:59 29.05.2026
"Ухта" обыграла "Тюмень" в матче финальной серии ЧР по футзалу

  • Команда «Ухта» победила «Тюмень» в первом матче финальной серии чемпионата России по футзалу со счетом 7:3.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ухты».
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Ухта" победила "Тюмень" в первом матче финальной серии чемпионата России по футзалу.
Встреча в Ухте завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев, в составе которых покер оформил Фелипе Парадински (11, 15, 34, 35-я минуты), также голы забили Владислав Мусин-Пушкин (24) и Дмитрий Прудников (24). Кроме того, мяч в свои ворота отправил Сергей Орлов (20). У "Тюмени" отличились Даниил Букаткин (8), Денис Неведров (34) и Нилтон Витама (34).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ухты". Второй матч пройдет также в Ухте в воскресенье.
В первой игре серии за третье место московский клуб КПРФ по итогам серии пенальти дома победил "Норильский никель". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.
