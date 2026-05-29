ЕС продолжил бы вводить санкции и без случая с БПЛА в Румынии, заявили в ГД - РИА Новости, 29.05.2026
22:39 29.05.2026
ЕС продолжил бы вводить санкции и без случая с БПЛА в Румынии, заявили в ГД

Логотип Евросоюза . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Европейский союз продолжил бы вводить против России санкционные пакеты даже при отсутствии инцидента с дроном в Румынии.
  • Алексей Журавлев выразил уверенность, что у Европы не получится уничтожить российскую промышленность и ликвидировать Россию как страну.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Европейский союз продолжил бы вводить против России санкционные пакеты даже при отсутствии инцидента с дроном в Румынии, однако это бесперспективное занятие, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Позднее министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обсудила с главой евродипломатии Каей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против России на фоне данного инцидента.
"Как будто, если бы никакой дрон никуда не влетел, Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - ред.) прекратила бы вводить против России свои очередные пакеты и пакетики санкций. Уже и ежу понятно, что занятие это бесперспективное - российская экономика выстоит - но ЕС все пыжится, стараясь так или иначе уничтожить нашу промышленность", - сказал Журавлев.
По мнению парламентария, это связано не с боевыми действиями, а скорее с извечным желанием Европы ликвидировать Россию как страну, чтобы пользоваться ее природными ресурсами. Он выразил уверенность, что у Европы ничего не получится.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии, заявил в пятницу, что никто не может сказать о принадлежности конкретной стране дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Российский лидер добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону. Он также предположил, что инцидент в Румынии, скорее всего, связан с украинским дроном, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ или несовершенства технических данных.
