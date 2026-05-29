В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых - РИА Новости, 29.05.2026
10:35 29.05.2026 (обновлено: 16:39 29.05.2026)
В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых

Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В "Единой России" считают необходимым сохранение и развитие государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также дебюрократизацию их работы, рассказала РИА Новости координатор партпроекта "Предпринимательство", первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
"По решению президента и при поддержке "Единой России" режим самозанятости, несомненно, должен работать и дальше. Более того, его необходимо развивать. Важно, чтобы снизилось количество документов, которые необходимо оформлять для господдержки самозанятых, происходила дебюрократизация их деятельности. Предприниматель должен быть занят работой, а не отчетами", — считает Когогина.
По ее словам, режим самозанятости позволяет гражданам реализовать себя, создает новые возможности для бизнеса, развития экономики регионов и страны в целом.
"Сейчас — при подготовке народной программы "Единой России" — в нее вносятся новые предложения по развитию мер поддержки самозанятых", — отметила депутат.
