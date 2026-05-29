Сходили с ума в луже крови: история мистического кошмара на Эльбрусе - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
15:45 29.05.2026

Сходили с ума в луже крови: история мистического кошмара на Эльбрусе

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкГруппа альпинистов совершает восхождение на Эльбрус.
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Спасатели бросились на помощь альпинистам и попали в смертельную ловушку со множеством тайн. РИА Новости рассказывает главную мистическую историю о покорении самой высокой точки Европы.

Русские японцев не бросили

Всесоюзная Туриада – смесь спортивного туризма с культпрограммой и конкурсами – собирала спортсменов со всей страны. Среди них был опытный Сергей Левин и его команда: обеспечивали безопасность других туристов, а параллельно готовились к экспедиции на Памир. Туда они собирались на поиски ленинградской группы Петра Клочкова.
Команда Левина не раз участвовала в спасательных операциях на Кавказе и в горах Тянь-Шаня. "Они не были ни авантюристами, ни новичками, ни "ловкачами" спортивного туризма. Серьезные специалисты, прошедшие сложнейшие походы, с хорошим знанием горной стихии", - рассказывал известный исследователь вопросов безопасности в горах Евгений Буянов.
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкВысокогорная гостиница "Приют одиннадцати" (конец 1920-х годов) для альпинстов на Эльбрусе.
Местом сбора группы из шести человек стал так называемый "Приют одиннадцати", в те времена - самая высокогорная гостиница Европы. Она появилась на месте лагеря, впервые разбитого на Эльбрусе, еще в начале 20 века. Акклиматизационный выход запланировали на 2 мая, погода не вызывала никаких опасений. Но на высоте 4500 м ситуация кардинально поменялась. Экспедицию сначала накрыл непробиваемый туман, а затем - сумасшедший снегопад. Осадки сопровождались шквалистым ветром, достигавшим 30 метров в секунду.
До "Приюта одиннадцати" было недалеко, но Левин решил рыть снежную пещеру и оставаться на ночевку на горе. Видимо, из-за опасности возвращения в подобных условиях и желания провести тренировку перед Памиром. "Погода резко ухудшилась. Находимся в снежной пещере примерно на высоте 4500. Группа в полном порядке, намерены переждать непогоду", - передал Левин в базовый лагерь.
Первая ночевка прошла спокойно, группа стала спускаться. Но непогода не позволила пройти даже треть пути. А еще Левин всерьез опасался за здоровье врача Сергея Фарбштейна. "На спуске он дважды падал. Причинами были, видимо, ухудшение самочувствия (тревожный симптом!), а также слабое зрение: в сильный дождь и туман Сережа становился практически незрячим", - рассказывал Буянов.
При возвращении в импровизированный лагерь оказалось, что произошел обвал снега, и пещера уменьшилась вдвое. Для шестерых взрослых мужчин она была катастрофически мала. В этот момент Левин заметил две еле плетущиеся фигуры. Оказалось, что это японские альпинисты из последних сил прорывались сквозь мглу. Бросить их на верную смерть русские не могли, и в малюсенькую снежную комнатку набилось уже восемь человек.
Поначалу Левин уверенно отчитывался базе, что все нормально, но когда стало ясно, что на горе придется провести еще ночь, руководитель экспедиции признал смертельную опасность и запросил группу поддержки.
Из "Приюта одиннадцати" вышла небольшая поисковая команда, но найти ту самую пещеру они так и не смогли. К тому моменту Фарбштейн уже не мог самостоятельно передвигаться. А Олег Булдаков, как описывал позже Буянов, "находился в состоянии странного нервного возбуждения. Видимо, был уже не вполне вменяем".
"Уснули на снегу и не проснулись"

Вадим Одинцов буквально вскочил от нехватки кислорода. Пробив выход из пещеры, он вывалился на склон, где в неестественных позах лежали Левин, Олег Воронин и Владимир Лазарев.
"Кто без ботинка, кто без пуховки, кто со спущенными штанами... Ледяные наросты у лица указывали на то, что они, будучи живыми, долго лежали на снегу. Пропала часть снаряжения", - описывал картину Буянов. Судя по всему, потеряв рассудок из-за холода и гипоксии, все трое вылезли из укрытия и легли на снег: "Уснули и уже не проснулись, убитые холодом".
© РИА Новости / Алексей Бойцов | Перейти в медиабанкКабардино-Балкарская АССР. Участники марафона "Эльбрус-91" во время кратковременного отдыха.
Внутри пещеры оставались практически не подававшие признаков жизни Фарбштейн и Булдаков. Один из японцев исчез, второй сидел у стены с абсолютно пустым взглядом, не в состоянии произнести ни слова. Булдаков умер во время эвакуации в лагерь. Фарбштейн – уже в самом "Приюте одиннадцати". Специалисты сделали вывод, что основной причиной смерти стало переохлаждение. Побочные: недостаточная акклиматизация, длительное пребывание в пещере и насквозь вымокшая одежда.
Но оставалось еще немало вопросов. Почему спасатели обнаружили рацию группы Левина разбитой буквально в хлам? Она была не случайно повреждена, а целенаправленно уничтожена. Куда делась часть снаряжения, о пропаже которого говорил выживший Одинцов? А еще посреди снежной пещеры нашли лужу крови. Откуда она там взялась? Но был и факт, который пробирал до дрожи: в желудке одного из погибших во время вскрытия обнаружили волосы другого альпиниста из их группы.
"Я сохраню в памяти светлые образы своих товарищей. Сейчас нет никакого смысла говорить об их вине за случившееся. Провожая их в последний путь, я зримо ощутил, что мог быть среди них и мог также не вернуться из этого рокового похода. И я не мог не задаться вопросом: что же за изъян был в подготовке, который не позволил им вовремя ощутить глубину опасности возникшей ситуации?" - таким вопросом задавался не только Буянов.
