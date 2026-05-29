ЕК разблокирует для Венгрии 16 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Еврокомиссия разблокирует для Венгрии 16,4 миллиарда евро из фондов Евросоюза, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я рада объявить сегодня, что мы можем разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии", - сказала она на пресс-конференции после встречи с премьером Венгрии Петером Мадьяром в Брюсселе.
По ее словам, разблокирование суммы связано с согласованными планами по исправлению ситуации с верховенством права в стране и по борьбе с коррупцией.
Кроме того, фон дер Ляйен объявила о разблокировании дополнительно 6,4 миллиардов евро из европейских фондов сплочения.
Мадьяр еще до вступления в должность провел с фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС и заявил о готовности принять необходимые для этого решения. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС утверждала, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.