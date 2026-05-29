ЕК разблокирует для Венгрии 16 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Еврокомиссия разблокирует для Венгрии 16,4 миллиарда евро из фондов Евросоюза, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, разблокирование суммы связано с согласованными планами по исправлению ситуации с верховенством права в стране и по борьбе с коррупцией.