Значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет, заявил Музаев
11:52 29.05.2026
Значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет, заявил Музаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет.
  • Основное изменение — сдвиг сроков проведения экзамена: основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Значительных изменений у нас нет. Самое, так скажем, основное изменение - это то, что мы сдвинули немного сроки проведения экзамена, это было поручение президента", - сказал Музаев журналистам, отвечая на вопрос о том, присутствуют ли в ЕГЭ-2026 нововведения в сравнении с экзаменами предыдущих лет.
Он отметил, что в последующие годы основной период сдачи ЕГЭ будет стартовать не ранее 1 июня.
Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня, ОГЭ - 2 июня.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
