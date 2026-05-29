Значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет, заявил Музаев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Значительных изменений у нас нет. Самое, так скажем, основное изменение - это то, что мы сдвинули немного сроки проведения экзамена, это было поручение президента", - сказал Музаев журналистам, отвечая на вопрос о том, присутствуют ли в ЕГЭ-2026 нововведения в сравнении с экзаменами предыдущих лет.
Он отметил, что в последующие годы основной период сдачи ЕГЭ будет стартовать не ранее 1 июня.
Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня, ОГЭ - 2 июня.