Кравцов оценил объективность ЕГЭ в России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Честность и объективность единого государственного экзамена в России является одной из самых высоких в мире, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Он подчеркнул, что главной задачей остается качественное обучение школьников, тогда проблем со сдачей экзаменов у них не возникнет.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ - 2 июня.