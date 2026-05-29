Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал родителей поддержать детей во время сдачи ЕГЭ-2026.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал всех родителей поддержать детей во время сдачи ЕГЭ-2026.
"Рекомендация к родителям: максимально поддерживать школьников. Зачастую родители своими переживаниями эмоции передают детям, и это только увеличивает напряжение. Поэтому здесь очень важно поддержать своего ребенка, максимально настроить на сдачу экзамена", - сказал Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Выпускникам, сдающим ЕГЭ, министр пожелал быть максимально спокойными, а также внимательно и ответственно отнестись к заданиям и ответам на экзамене.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ - 2 июня.