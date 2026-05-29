Лидеры ЕАЭС заявили о рисках из-за подготовки Армении к вступлению в ЕС

- Лидеры ЕАЭС выразили опасения по поводу рисков для экономической безопасности союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
- Заявление подписали президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
Подчеркивается, что данное заявление сделано, "учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза".