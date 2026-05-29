Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕАЭС заявили о рисках из-за подготовки Армении к вступлению в ЕС - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 29.05.2026 (обновлено: 16:55 29.05.2026)
Лидеры ЕАЭС заявили о рисках из-за подготовки Армении к вступлению в ЕС

Лидеры ЕАЭС отметили риски для Союза из-за подготовки Армении к вступлению в ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕАЭС выразили опасения по поводу рисков для экономической безопасности союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
  • Заявление подписали президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
Подчеркивается, что данное заявление сделано, "учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза".
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Лидеры ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС
Вчера, 16:45
 
АрменияЕвразийский экономический союзЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала