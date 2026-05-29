ЕАЭС отметил важность предотвращения ущерба от вступления Армении в ЕС

16:49 29.05.2026 (обновлено: 16:59 29.05.2026)
Лидеры ЕАЭС отметили важность предотвращения ущерба от вступления Армении в ЕС

© РИА Новости / POOL | Церемония фотографирования глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Церемония фотографирования глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕАЭС подчеркнули необходимость предотвращения ущерба для стран союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
  • На сайте Кремля опубликовано совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана относительно рисков для экономической безопасности ЕАЭС, связанных с действиями Армении.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в своем заявлении подчеркнули необходимость предотвращения ущерба для стран союза, связанного с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
"Принимая во внимание действия Республики Армения, направленные на вступление в Европейский союз, в том числе... учитывая существенные риски для экономической безопасности государств - членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам - членам Союза", - говорится в тексте заявления.
В миреАрменияЕвразийский экономический союзЕвросоюзРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСадыр ЖапаровВладимир Путин
 
 
