ЕАЭС отметил важность предотвращения ущерба от вступления Армении в ЕС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в своем заявлении подчеркнули необходимость предотвращения ущерба для стран союза, связанного с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
"Принимая во внимание действия Республики Армения, направленные на вступление в Европейский союз, в том числе... учитывая существенные риски для экономической безопасности государств - членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам - членам Союза", - говорится в тексте заявления.