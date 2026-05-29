13:40 29.05.2026
Путин указал на рост экономических показателей в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент России Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
  • Президент России Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
  • По его словам, товарные потоки между государствами ЕАЭС в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов, а также увеличился суммарный объем промышленного производства, сельхозпроизводства и строительства.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Глава государства также отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.
