Путин указал на рост экономических показателей в ЕАЭС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Глава государства также отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.