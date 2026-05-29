Путин указал на рост экономических показателей в ЕАЭС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал Путин.