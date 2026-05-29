Путин отметил рост интереса к деятельности ЕАЭС за рубежом

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин.
"Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связей с пятеркой проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", - сказал Путин.
