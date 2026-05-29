ЕАЭС: что это, структура, цели и международное сотрудничество

Что такое ЕАЭС и его правовой статус

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.

Государства-члены и наблюдатели

Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия (власти Молдавии отказываются считать себя наблюдателем при ЕЭАС, представители страны не участвуют в саммитах и встречах объединения). В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе, в декабре 2024 года – Ирану.

Ключевые экономические показатели

Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2025 года, составила 185,9 миллиона человек.

По данным статистики, совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам 2025 года достиг 3 триллионов долларов, увеличившись на 1,7% к уровню 2024 года. Объем промышленного производства ЕАЭС по итогам 2025 года составил 1,694 триллиона долларов (101,6% к уровню 2024 года). Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2025 года составил 167,5 миллиардов долларов (104,6% к уровню 2024 года).

Предпосылки создания

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Цели Союза

Основными целями Союза являются:

создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;

всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Как управляется ЕАЭС

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.

Реализацию и контроль за исполнением договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.

Суд ЕАЭС – судебный орган союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами союза договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках союза.

Бюджет и финансирование

Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета ЕАЭС, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,86%, Казахстан – 6,955%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,065%). Бюджет Евразийского экономического союза на 2026 год утвержден в объеме 14,232 миллиарда российских рублей.

Председательство в органах Союза

Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.

В 2026 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Казахстан.

Условия вступления новых членов

Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.

Единое таможенное регулирование

В ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф, осуществляются единое таможенное регулирование и администрирование, происходит свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного) за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Скоординированная политика и общие рынки

В рамках Союза реализуется единая внешнеторговая политика (заключение соглашений с третьими странами возможно только от имени ЕАЭС и его государств-членов), осуществляется единое техническое регулирование, применяются единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Кроме того, страны "пятерки " проводят согласованную макроэкономическую, промышленную, агропромышленную, транспортную политику, работают над формированием единого цифрового пространства. На территориях государств-членов Союза функционирует также общий рынок труда.

Энергетическая интеграция

Договором также заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов, идет процесс формирования общих электроэнергетического и газового рынков, рынка нефти и нефтепродуктов.

Соглашения о свободной торговле и перспективные направления

ЕАЭС имеет соглашения о свободной торговле с Вьетнамом (2015, вступило в силу в 2016 году), Сингапуром (2019; ведется работа по проведению внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу), Сербией (2019, вступило в силу в 2021 году), Китаем (2018, вступило в силу в 2019 году), Ираном (2023, вступило в силу в 2025 году), Монголией (2025, ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу) и ОАЭ (2025, ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу).

В мае 2022 года Высшим Евразийским экономическим советом было принято решение о начале переговоров с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле.

В настоящее время переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли проводятся с Египтом и Индией.