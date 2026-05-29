Лидеры ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, следует из совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.