Лидеры ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры ЕАЭС считают необходимым провести в Армении общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.
- Заявление о проведении референдума опубликовано на сайте Кремля.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, следует из совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в заявлении на сайте Кремля.