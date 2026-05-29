Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 29.05.2026 (обновлено: 16:51 29.05.2026)
Лидеры ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕАЭС считают необходимым провести в Армении общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.
  • Заявление о проведении референдума опубликовано на сайте Кремля.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, следует из совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в заявлении на сайте Кремля.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Лидеры ЕАЭС заявили о рисках из-за подготовки Армении к вступлению в ЕС
Вчера, 16:49
 
В миреАрменияЕвразийский экономический союзЕвросоюзРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала