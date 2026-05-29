В Белгородской области женщина пострадала при ударе дрона ВСУ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Женщина ранена в результате удара дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями плеча, спины и шеи бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. Машина повреждена", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения также зафиксированы в поселке Октябрьский Белгородского округа, в селе Казначеевка Валуйского округа и в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа.
