В Белгородской области дрон ВСУ повредил храм

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Остекление храма Димитрия Солунского в селе Дорогощь Грайворонского округа повреждено в результате детонации украинского FPV-дрона, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"Под ударами дронов ВСУ пять муниципалитетов. Предварительно, пострадавших нет… В селе Дорогощь в результате детонации дрона повреждено остекление храма Димитрия Солунского", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Кроме того, по информации оперштаба, дроны нанесли удары по нескольким частным домам, автомобилям, социальным объектам и хозяйственным постройкам в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Грайворонского, Волоконовского и Валуйского округов.
