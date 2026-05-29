В Белгородской области дрон ВСУ повредил храм

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Остекление храма Димитрия Солунского в селе Дорогощь Грайворонского округа повреждено в результате детонации украинского FPV-дрона, сообщили в оперштабе Белгородской области.

Кроме того, по информации оперштаба, дроны нанесли удары по нескольким частным домам, автомобилям, социальным объектам и хозяйственным постройкам в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Грайворонского, Волоконовского и Валуйского округов.