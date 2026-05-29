В Белгородской области дрон ВСУ повредил храм - РИА Новости, 29.05.2026
18:21 29.05.2026 (обновлено: 18:22 29.05.2026)
В Белгородской области дрон ВСУ повредил храм

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Остекление храма Димитрия Солунского в селе Дорогощь Грайворонского округа повреждено в результате детонации украинского FPV-дрона.
  • Дроны ВСУ нанесли удары по нескольким частным домам, автомобилям, социальным объектам и хозяйственным постройкам в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Грайворонского, Волоконовского и Валуйского округов.
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Остекление храма Димитрия Солунского в селе Дорогощь Грайворонского округа повреждено в результате детонации украинского FPV-дрона, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"Под ударами дронов ВСУ пять муниципалитетов. Предварительно, пострадавших нет… В селе Дорогощь в результате детонации дрона повреждено остекление храма Димитрия Солунского", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Кроме того, по информации оперштаба, дроны нанесли удары по нескольким частным домам, автомобилям, социальным объектам и хозяйственным постройкам в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Грайворонского, Волоконовского и Валуйского округов.
