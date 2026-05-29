Рейтинг@Mail.ru
Посольство России: в Британии боятся сказать правду об убитых Киевом детях - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 29.05.2026
Посольство России: в Британии боятся сказать правду об убитых Киевом детях

Посольство РФ: британские СМИ боятся сказать правду об убийстве Украиной детей

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Лондоне заявило, что британские СМИ боятся сказать правду об убийстве Украиной детей и тиражируют киевский нарратив.
  • В заявлении посольства РФ говорится, что произошедшее обнажает истинное лицо британских СМИ, которые несут свою долю ответственности за продолжение конфликта.
ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости. Британские СМИ боятся сказать правду об убийстве Украиной детей и тиражируют киевский нарратив, заявило посольство России в Лондоне.
Ранее МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали. В посольстве РФ в Лондоне отметили, что Би-би-си в итоге опубликовала материал о трагедии, основанный на постулатах западной пропаганды и с использованием лживых фраз.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Молдавия может готовить инсценировку с БПЛА, считает посольство в Кишиневе
Вчера, 20:40
"Британские СМИ боятся сказать правду: "непоколебимую поддержку" Лондон оказывает именно такой Украине – убивающей детей с 2014 года. Все слова британских властей в защиту несовершеннолетних на этом фоне – лицемерие и манипуляция", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Корреспонденты охотно тиражируют украинский нарратив о тысячах несовершеннолетних, якобы депортированных Россией, но молчат, когда украинские беспилотники убивают спящих школьников", - добавляется в заявлении.
Посольство подчеркивает, что произошедшее в очередной раз обнажает истинное лицо британских СМИ, несущих свою долю ответственности за продолжение конфликта.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Посольство России заявило об однобокой позиции МИД Франции по Украине
Вчера, 17:05
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала