Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото

Посольство России: в Британии боятся сказать правду об убитых Киевом детях

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Лондоне заявило, что британские СМИ боятся сказать правду об убийстве Украиной детей и тиражируют киевский нарратив.

В заявлении посольства РФ говорится, что произошедшее обнажает истинное лицо британских СМИ, которые несут свою долю ответственности за продолжение конфликта.

ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости. Британские СМИ боятся сказать правду об убийстве Украиной детей и тиражируют киевский нарратив, заявило посольство России в Лондоне.

Ранее МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали. В посольстве РФ в Лондоне отметили, что Би-би-си в итоге опубликовала материал о трагедии, основанный на постулатах западной пропаганды и с использованием лживых фраз.

"Британские СМИ боятся сказать правду: "непоколебимую поддержку" Лондон оказывает именно такой Украине – убивающей детей с 2014 года. Все слова британских властей в защиту несовершеннолетних на этом фоне – лицемерие и манипуляция", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Корреспонденты охотно тиражируют украинский нарратив о тысячах несовершеннолетних, якобы депортированных Россией , но молчат, когда украинские беспилотники убивают спящих школьников", - добавляется в заявлении.

Посольство подчеркивает, что произошедшее в очередной раз обнажает истинное лицо британских СМИ, несущих свою долю ответственности за продолжение конфликта.