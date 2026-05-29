В Волгоградской области вспыхнул пожар на химпредприятии после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области.
- Все возгорания ликвидированы, оперативным службам поручено уточнить повреждения и ликвидировать последствия.
ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах ТЭК в Волгоградской области, они ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«
"В течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все возгорания ликвидированы", - приводятся слова Бочарова в канале администрации области на платформе "Макс".
Он уточнил, что оперативным службам и муниципалитету даны поручения провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий.
В Ярославской области БПЛА попали в промобъекты
Вчера, 07:31