В Волгоградской области вспыхнул пожар на химпредприятии после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах ТЭК в Волгоградской области, они ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Он уточнил, что оперативным службам и муниципалитету даны поручения провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий.