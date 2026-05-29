Берреттини обыграл Риндеркнеша во втором круге "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маттео Берреттини из Италии обыграл Артура Риндеркнеша из Франции в матче второго круга Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
- Брэндон Накашима из США обыграл Люка Ван Аша из Франции в другом матче второго раунда со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 6:1, 6:3.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась победой итальянца со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Риндеркнеш был посеян на турнире под 22-м номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.
Roland Garros ATP
28 мая 2026 • начало в 21:30
Завершен
В третьем круге соперником Берреттини станет аргентинец Франсиско Комесанья.
В другом матче второго раунда американец Брэндон Накашима (31) обыграл француза Люка Ван Аша со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 6:1, 6:3.
Мирра Андреева вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
27 мая, 22:57