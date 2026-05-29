Берреттини обыграл Риндеркнеша во втором круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась победой итальянца со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Риндеркнеш был посеян на турнире под 22-м номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.