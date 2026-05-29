Рейтинг@Mail.ru
Берреттини обыграл Риндеркнеша во втором круге "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
00:22 29.05.2026
Берреттини обыграл Риндеркнеша во втором круге "Ролан Гаррос"

Берреттини вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

© Фото : Пресс-служба УимблдонаИтальянский теннисист Маттео Берреттини
Итальянский теннисист Маттео Берреттини - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маттео Берреттини из Италии обыграл Артура Риндеркнеша из Франции в матче второго круга Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
  • Брэндон Накашима из США обыграл Люка Ван Аша из Франции в другом матче второго раунда со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 6:1, 6:3.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась победой итальянца со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Риндеркнеш был посеян на турнире под 22-м номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
28 мая 2026 • начало в 21:30
Завершен
Артур Риндеркнех
0 : 34:64:64:6
Маттео Берреттини
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге соперником Берреттини станет аргентинец Франсиско Комесанья.
В другом матче второго раунда американец Брэндон Накашима (31) обыграл француза Люка Ван Аша со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 6:1, 6:3.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
27 мая, 22:57
 
ТеннисСпортМаттео БерреттиниРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала