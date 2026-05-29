08:10 29.05.2026 (обновлено: 09:10 29.05.2026)
В Волгоградской области мужчина погиб при атаке украинского дрона

  • При атаке дронов ВСУ на Волжский погиб мужчина, пострадала женщина.
  • Также ранения получил житель Волгограда.
  • После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах ТЭК в регионе, вскоре их потушили.
ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Волжский погиб мирный житель, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«
"В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии", — привела его слова администрация региона на платформе "Макс".
Также ранения получил житель дома на улице Вершинина в Волгограде, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Кроме того, повреждено остекление части помещений детского сада № 357.
Бочаров уточнил, что на территории региона после падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах ТЭК. Вскоре огонь потушили.
Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципалитету, чтобы выяснить масштаб повреждений, прежде всего жилого фонда, и в ближайшее время ликвидировать последствия.
