В Волгоградской области мужчина погиб при атаке украинского дрона

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Волжский погиб мирный житель, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципалитету, чтобы выяснить масштаб повреждений, прежде всего жилого фонда, и в ближайшее время ликвидировать последствия.