Пол Маккартни выпустил альбом впервые за пять лет

В пятницу альбом стал доступен на стриминговых сервисах. Он также поступил в продажу в дисках, пластинках и на кассетах. Альбом содержит 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 годы. Это первый сольный альбом бывшего члена Beatles за пять лет и 19-й сольный студийный альбом легендарного музыканта.