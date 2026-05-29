Пол Маккартни выпустил альбом впервые за пять лет

ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости. Новый альбом британского музыканта Пола Маккартни под названием The Boys of Dungeon Lane поступил в продажу в пятницу, убедилось РИА Новости, изучив информацию в музыкальных онлайн-магазинах.
В пятницу альбом стал доступен на стриминговых сервисах. Он также поступил в продажу в дисках, пластинках и на кассетах. Альбом содержит 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 годы. Это первый сольный альбом бывшего члена Beatles за пять лет и 19-й сольный студийный альбом легендарного музыканта.
В частности, песня Home To Us была записана совместно с Ринго Старром. Дуэтом музыканты спели припев песни, посвященной Ливерпулю времен детства музыкантов. В марте Маккартни впервые за четыре года выпустил новый сингл Days We Left Behind, который также вошел в альбом.
В целом новый альбом 83-летний Маккартни посвятил воспоминаниям о родном Ливерпуле, а также миру до того, как группа Beatles обрела мировую славу. Упомянутая в названии альбома улица Данджн-лейн находится недалеко от улицы Джон энд Фортлин-роуд, где в молодости жил Маккартни.
Маккартни был басистом Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью. Старр был барабанщиком группы.