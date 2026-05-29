ФСБ показала кадры обыска квартиры агента СБУ, планировавшего теракт

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянина, планировавшего подрыв железнодорожного пути в Новороссийске, и имеющее отношение к этому содержимое холодильника в его квартире.

В пятницу ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Новороссийске гражданином России , действовавшим по заданию спецслужб Украины . Он должен был подорвать путь в момент прохода по нему пассажирского поезда.

На опубликованных кадрах запечатлен момент задержания сотрудниками ФСБ фигуранта в момент, когда тот проводил рекогносцировку участка железнодорожного пути.

Далее показан обыск в квартире задержанного. Особое внимание уделено холодильнику – в нем рядом с киви, сметаной и фасолью в томате стояла банка с прозрачным веществом, давшим белый осадок, которое, предположительно, является компонентом взрывчатого вещества.