ФСБ показала кадры обыска квартиры агента СБУ, планировавшего теракт

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянина, планировавшего подрыв железнодорожного пути в Новороссийске, и имеющее отношение к этому содержимое холодильника в его квартире.
В пятницу ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Новороссийске гражданином России, действовавшим по заданию спецслужб Украины. Он должен был подорвать путь в момент прохода по нему пассажирского поезда.
На опубликованных кадрах запечатлен момент задержания сотрудниками ФСБ фигуранта в момент, когда тот проводил рекогносцировку участка железнодорожного пути.
Далее показан обыск в квартире задержанного. Особое внимание уделено холодильнику – в нем рядом с киви, сметаной и фасолью в томате стояла банка с прозрачным веществом, давшим белый осадок, которое, предположительно, является компонентом взрывчатого вещества.
Мужчина рассказывает, что с сентября 2025 года является сотрудником РЖД, работает в вагонном депо токарем. Незадолго до этого переехал в Новороссийск из Амурской области. В 2026-м он искал подработку, когда на него через Telegram вышел куратор и предложил выполнять задания за деньги.
27 апреля, 13:24