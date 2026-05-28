"Наши звезды": Жулин призвал включить Валиеву и Трусову в состав сборной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) должны быть включены в резерв сборной России, поскольку они являются звездами и имеют огромные перспективы в предстоящем сезоне.
"Конечно, их нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне", - сказал Жулин.
Предварительные списки сборной были составлены на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в мае, после чего они должны пройти процедуру утверждения в министерстве спорта.