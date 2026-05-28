"Наши звезды": Жулин призвал включить Валиеву и Трусову в состав сборной - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
17:30 28.05.2026 (обновлено: 17:40 28.05.2026)
"Наши звезды": Жулин призвал включить Валиеву и Трусову в состав сборной

Жулин: у Валиевой и Трусовой огромные перспективы

Александр Жулин. Архивное фото
  Александр Жулин считает, что Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) должны быть включены в резерв сборной России, поскольку у них огромные перспективы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) должны быть включены в резерв сборной России, поскольку они являются звездами и имеют огромные перспективы в предстоящем сезоне.
Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что Валиева и Трусова, объявившие о возобновлении спортивной карьеры после перерыва, не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут попасть в резерв.
"Конечно, их нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне", - сказал Жулин.
Предварительные списки сборной были составлены на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в мае, после чего они должны пройти процедуру утверждения в министерстве спорта.
Фигурное катаниеСпортРоссияКамила ВалиеваАлександр ЖулинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Александра Игнатова (Трусова)
 
Вакансии
