СМИ: Зеленский выступил с истеричным требованием к Трампу - РИА Новости, 28.05.2026
15:51 28.05.2026 (обновлено: 16:10 28.05.2026)
СМИ: Зеленский выступил с истеричным требованием к Трампу

Зеленский потребовал от США быстрее действовать в вопросе поставок ракет Patriot

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский во время визита в Швецию
Владимир Зеленский во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.
  • Ранее Зеленский отправил Дональду Трампу письмо с требованием нарастить Украине поставки ракет для противовоздушной обороны.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot, передает Telegram-канал "Политика Страны".
«
"Америке нужно действовать быстрее, Украина настойчиво просит ракеты для Patriot, заявил Зеленский в Швеции", — говорится в публикации.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал капризом письмо Зеленского президенту США Дональду Трампу о поставках вооружения.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.
