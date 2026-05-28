МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают просьбу Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о наращивании поставок комплексов ПВО.

"Ты всегда был наглым попрошайкой, но сейчас ты превзошел самого себя", — отметил @GabeZZOZZ.

"Какой же ты идиот! Ты отверг мирное соглашение президента Трампа и бросился в объятия своих европейских союзников-воинов. Они тебе помогли? Теперь Россия сокрушает Украину . Ты утверждаешь, что побеждаешь, но снова вываливаешь свою миску для подаяний! Трамп не будет отвечать на твой постоянный бред", — высказался @AllenNext.

"Чувак, проваливай. Ты ничего не получишь. Попроси Стармера и Макрона. Они еще год назад говорили, что возьмут инициативу на Украине на себя. Иди умоляй британцев, французов и немцев", — подчеркнул @easygravy.

"Уходите, мы больше денег вам не дадим. Научитесь мирно жить со своим гораздо более крупным соседом и перестаньте его провоцировать", — призвал @harshcritic1985.

"Черт возьми, ты когда-нибудь перестанешь попрошайничать? Твоя страна станет началом Третьей мировой войны, а ты предпочтешь, чтобы мир сгорел дотла, чем сдаться. Я пришел к следующему выводу: только полное уничтожение Украины Россией положит конец этой войне, и если для этого потребуется тактическое ядерное оружие, то пусть так и будет. Ты ставишь под угрозу мир и стабильность Европы из-за страны третьего мира, самой коррумпированной на планете, которая называется Украиной", — резюмировал @wtfnub.

Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ

Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot. В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.

Глава Белого дома утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают НАТО оружие, которое страны альянса отправляют Киеву.