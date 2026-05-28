Рейтинг@Mail.ru
"Какой же идиот". Выходка Зеленского в отношении Трампа возмутила Запад - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 28.05.2026 (обновлено: 11:02 28.05.2026)

"Какой же идиот". Выходка Зеленского в отношении Трампа возмутила Запад

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают просьбу Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о наращивании поставок комплексов ПВО.
  • В комментариях пользователи выражают недовольство и критикуют Зеленского за его обращение.
  • Некоторые пользователи предлагают Украине наладить мирные отношения с соседними странами.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают просьбу Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о наращивании поставок комплексов ПВО.
"Ты всегда был наглым попрошайкой, но сейчас ты превзошел самого себя", — отметил @GabeZZOZZ.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Срочная просьба Зеленского к Трампу насмешила журналиста
Вчера, 19:01
"Какой же ты идиот! Ты отверг мирное соглашение президента Трампа и бросился в объятия своих европейских союзников-воинов. Они тебе помогли? Теперь Россия сокрушает Украину. Ты утверждаешь, что побеждаешь, но снова вываливаешь свою миску для подаяний! Трамп не будет отвечать на твой постоянный бред", — высказался @AllenNext.
"Чувак, проваливай. Ты ничего не получишь. Попроси Стармера и Макрона. Они еще год назад говорили, что возьмут инициативу на Украине на себя. Иди умоляй британцев, французов и немцев", — подчеркнул @easygravy.
"Уходите, мы больше денег вам не дадим. Научитесь мирно жить со своим гораздо более крупным соседом и перестаньте его провоцировать", — призвал @harshcritic1985.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский вывел из себя Каллас
06:17
"Черт возьми, ты когда-нибудь перестанешь попрошайничать? Твоя страна станет началом Третьей мировой войны, а ты предпочтешь, чтобы мир сгорел дотла, чем сдаться. Я пришел к следующему выводу: только полное уничтожение Украины Россией положит конец этой войне, и если для этого потребуется тактическое ядерное оружие, то пусть так и будет. Ты ставишь под угрозу мир и стабильность Европы из-за страны третьего мира, самой коррумпированной на планете, которая называется Украиной", — резюмировал @wtfnub.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала шок в Киеве
03:21
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot. В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.
Глава Белого дома утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают НАТО оружие, которое страны альянса отправляют Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Его уберут": во Франции выступили с предупреждением по поводу Зеленского
05:46
 
В миреУкраинаСШАРоссияОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала