Россию не удивляет реакция Запада на теракт в ЛНР, заявил Небензя

ООН, 28 мая - РИА Новости. Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Поражает лицемерие и циничной реакции делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию (в Старобельске - ред.) и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.