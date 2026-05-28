23:23 28.05.2026 (обновлено: 23:25 28.05.2026)
Россию не удивляет реакция Запада на теракт в ЛНР, заявил Небензя

Небензя: страны Запада годами снабжают Киев деньгами и оружием

© РИА Новости / Евгений Биятов
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
  • Василий Небензя заявил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России.
ООН, 28 мая - РИА Новости. Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Поражает лицемерие и циничной реакции делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию (в Старобельске - ред.) и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтаробельскУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВасилий НебензяЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаООНСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
