Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в Армении

По словам американского лидера, Пашинян разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Он пообещал, что вскоре Вашингтон и Ереван начнут строительство "Маршрута Трампа", который "преобразит Южный Кавказ" и даст американским энергетическим компаниям доступ к коридору "от Центральной Азии до самых Соединенных Штатов".