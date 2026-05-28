Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в Армении
02:14 28.05.2026 (обновлено: 07:24 28.05.2026)
Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении

Дональд Трамп и Никол Пашинян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
  • Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года.
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.
"Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, Пашинян разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Он пообещал, что вскоре Вашингтон и Ереван начнут строительство "Маршрута Трампа", который "преобразит Южный Кавказ" и даст американским энергетическим компаниям доступ к коридору "от Центральной Азии до самых Соединенных Штатов".
В августе прошлого года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа".
Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
В последнее время Ереван предпринял целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС. Армянское же руководство к предостережениям не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
Как заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер страны активно толкает ее на путь нынешней Украины. По его словам, Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
