Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВТБ планирует запустить оплату по QR-коду в Казахстане.
- Банк также намерен развивать сеть банкоматов в республике.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ рассматривает запуск оплаты по QR-коду в Казахстане, сообщил глава банка Андрей Костин.
"Сейчас развиваем активно цифровые методы разного рода, в том числе и для населения. Поэтому, я думаю, следующий этап все-таки - это переход на QR-код. То, что мы сделали в Китае, например", - сказал Костин ИС "Вести", комментируя проекты банка в Казахстане.
Кроме того, планируется дальнейшее развитие сети банкоматов в республике.
"И дальше (намерены - ред.) развивать сеть наших банкоматов и возможности использования, потому что обмены людьми большие между двумя странами, контакты большие, поэтому будем работать в этом направлении", - добавил он.
Ранее ВТБ запустил оплату QR-кодом в Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.
Также Костин добавил, что ВТБ заинтересован в расширении сотрудничества с казахстанскими партнерами.
"Мы, конечно, заинтересованы в продвижении здесь интересов наших компаний... Ряд крупных проектов в России осуществляется бизнесменами из Казахстана, например, на Баимском месторождении, один из крупнейших, наверное, в нашей стране проектов. Мы тоже там активно участвуем", - сказал он.
