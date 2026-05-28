МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ рассматривает запуск оплаты по QR-коду в Казахстане, сообщил глава банка Андрей Костин.

"Сейчас развиваем активно цифровые методы разного рода, в том числе и для населения. Поэтому, я думаю, следующий этап все-таки - это переход на QR-код. То, что мы сделали в Китае, например", - сказал Костин ИС " Вести ", комментируя проекты банка в Казахстане.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие сети банкоматов в республике.

"И дальше (намерены - ред.) развивать сеть наших банкоматов и возможности использования, потому что обмены людьми большие между двумя странами, контакты большие, поэтому будем работать в этом направлении", - добавил он.

Ранее ВТБ запустил оплату QR-кодом в Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.

Также Костин добавил, что ВТБ заинтересован в расширении сотрудничества с казахстанскими партнерами.