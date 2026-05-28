Назван лучший вратарь сезона КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
21:01 28.05.2026 (обновлено: 21:11 28.05.2026)
Назван лучший вратарь сезона КХЛ

Голкипера "Авангарда" Серебряков признали лучшим вратарем сезона КХЛ

Никита Серебряков. Архивное фото
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Голкипер омского "Авангарда" Никита Серебряков признан лучшим вратарем по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Серебряков получил приз на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходит в Барвихе в четверг.
Голкипер в 54 матчах регулярного чемпионата одержал 35 побед и отразил 93,1% бросков, а также провел четыре матча на ноль. В плей-офф Серебряков одержал 11 побед в 17 играх при показателе отраженных бросков 93,6% и двух "сухих" матчах. Серебряков признан лучшим вратарем сезона КХЛ второй раз в карьере.
На приз лучшему вратарю сезона также претендовали голкипер ярославского "Локомотива" Даниил Исаев и Семен Вязовой из уфимского "Салавата Юлаева".
