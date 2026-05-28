Винер отреагировала на снятие санкций с российских гимнастов - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
15:40 28.05.2026 (обновлено: 15:57 28.05.2026)
Винер отреагировала на снятие санкций с российских гимнастов

Винер: с самого начала говорила, что нужно выступать с флагом и гимном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • European Gymnastics сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
  • Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
  • Россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер, комментируя решение исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) снять санкции с россиян, сказала РИА Новости, что с самого начала отстранения российских спортсменов говорила о том, что нужно выступать только с флагом и гимном.
European Gymnastics 24 мая сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. 17 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ. В воскресенье стало известно, что россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны.
"Я об этом говорила с самого начала, что нужно выступать с флагом и гимном. Этот вопрос решился, слава богу. Теперь нужно поднимать наш флаг и исполнять гимн России, как это было раньше", - сказала Винер.
