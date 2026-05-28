Винер отреагировала на снятие санкций с российских гимнастов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер, комментируя решение исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) снять санкции с россиян, сказала РИА Новости, что с самого начала отстранения российских спортсменов говорила о том, что нужно выступать только с флагом и гимном.