22:55 28.05.2026 (обновлено: 23:39 28.05.2026)
Валенса снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского

Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
  • Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и больше не будет поддерживать Зеленского.
  • Он разочаровался в нем после участия главы киевского режима в перезахоронении одного из лидеров ОУН*.
ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского.
В понедельник тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
«
"Чествуя бандитов из УПА*, он ранил меня и всех наших погибших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди", — написал Валенса в соцсетях.
Практически с самого начала СВО он появлялся на публике с большим круглым значком цветов флага Украины.
Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
