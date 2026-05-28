США пока не передали ответ на предупреждение покинуть Киев, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США пока не передавали ответа на предупреждение Москвы о необходимости покинуть Киев.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. США пока не передавали ответа на предупреждение Москвы покинуть Киев, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.