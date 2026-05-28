В посольстве России назвали сделку Швеции и Украины по самолетам циничной

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Соглашение между Швецией и Украиной о поставке истребителей Gripen выглядит особенно цинично на фоне удара ВСУ по Старобельску, заявило посольство России в Швеции.
"На фоне совершенного в ночь на 22 мая с.г. варварского удара украинской военщины по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в которых в тот момент находилось 86 студентов-подростков, заявления Стокгольма о расширении военно-технического сотрудничества с Украиной и сделка о поставках ей шведских боевых самолетов "Грипен" выглядят особенно цинично", - говорится в заявлении посольства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.