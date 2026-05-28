"Твой любовник". Слова фон дер Ляйен о Киеве вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 28.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 28.05.2026

"Твой любовник". Слова фон дер Ляйен о Киеве вызвали переполох в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали скорость работы Еврокомиссии по финансированию войны и отсутствие такой же спешки в установлении мира.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "оперативной работе" по ратификации в Раде соглашения о кредите Украине на 90 миллиардов евро.
"Зеленский грабит европейских бедняков, чтобы раздавать деньги своим богатым приятелям. Чистое злодейство", — написал один из комментаторов.
"Вы вот так просто собираетесь перевести 90 миллиардов евро самому коррумпированному режиму в мире? Все больше кажется, что вы используете этот нацистский режим для хищения налоговых поступлений у ЕС. Почему нет никакой публичной отчетности?" — поинтересовался другой.
"Двуличные клоуны, ты и твой любовник Зеленский. Вашей лжи нет конца и края", — высказался третий.
"Конечно, вы очень спешите, когда дело доходит до финансирования войны. Даже поразительно, с какой скоростью вы работаете. Но когда речь идет о переговорах и установлении мира ради сохранения жизней, такой спешки нет", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Это не кредит, перестаньте врать! Они никогда не смогут его вернуть, за исключением, конечно, откатов вам и другим глобалистским фашистам", — заключили читатели.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
