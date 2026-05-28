"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский вывел из себя Каллас - РИА Новости, 28.05.2026
06:17 28.05.2026 (обновлено: 08:26 28.05.2026)
"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский вывел из себя Каллас

Христофору: письмо с жалобами Трампу поссорит Зеленского с Каллас

© REUTERS / Yves Herman — Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу может вызвать разногласия между Киевом и главой евродипломатии Кайей Каллас.
  • По словам эксперта, многие страны ЕС пытаются избавиться от необходимости помогать Киеву.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой о военной помощи рискует поссорить Киев с главой евродипломатии Кайей Каллас, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Европы заканчиваются деньги на закупку очень дорогих боеприпасов. Они сильно истощены, но Каллас упорно пытается угрожать России. И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все ее нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого", — сказал он.
По словам эксперта, многие страны ЕС уже пытаются избавиться от необходимости помогать Киеву, что может быть тревожным звонком как для Каллас, так и для Зеленского.
"Это тревожно, потому что все больше стран выходят из схемы, которую предложил ЕС. Политикам стоит обратить внимание", — добавил журналист.
Украинское издание The Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
По данным журналистов, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру палаты представителей Майку Джонсону и другим членам конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
