Трамп подал новый иск о клевете против WSJ

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал новый иск о клевете против медиамагната Руперта Мердока, издателя газеты Wall Street Journal компании Dow Jones и других лиц, требуя выплаты компенсации в размере 10 миллиардов долларов за статью о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне, исковое заявление есть в распоряжении РИА Новости.

Однако в апреле этого года судья отклонила этот иск, посчитав, что сторона истца не предоставила достаточных доказательств "злого умысла" со стороны журналистов, после чего адвокатам было предоставлено время на исправление недостатков и подачу обновленной жалобы.