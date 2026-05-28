Трамп подал новый иск о клевете против WSJ
23:18 28.05.2026
Трамп подал новый иск о клевете против WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп подал новый иск о клевете против медиамагната Мердока, издателя газеты Wall Street Journal компании Dow Jones и других лиц.
  • Он потребовал выплаты компенсации в размере не менее 10 миллиардов долларов за статью о Джеффри Эпштейне.
  • Ранее судья отклонила первый иск Трампа, посчитав, что сторона истца не предоставила достаточных доказательств "злого умысла" со стороны журналистов.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал новый иск о клевете против медиамагната Руперта Мердока, издателя газеты Wall Street Journal компании Dow Jones и других лиц, требуя выплаты компенсации в размере 10 миллиардов долларов за статью о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне, исковое заявление есть в распоряжении РИА Новости.
"Истец президент Дональд Трамп требует вынесения судебного решения против ответчиков Dow Jones & Company, Inc., Руперта Мердока, Роберта Томсона, Хадиджи Сафдар и Джозефа Палаццоло о взыскании убытков, штрафных убытков, судебных издержек и предоставлении иного судебного заступничества, которое суд сочтет справедливым и надлежащим, в размере не менее 10 миллиардов долларов", - говорится в тексте документа.
Первый иск к тем же лицам Трамп подал в июле 2025 года. Поводом для разбирательства стала публикация о якобы имевших место контактах Трампа с Эпштейном более двадцати лет назад. В частности, газета утверждала, что Трамп направил финансисту на 50-летие поздравительный альбом, содержащий рисунки и записки непристойного характера. Трамп категорически отверг это, заявив, что даже подпись в альбоме не его.
Однако в апреле этого года судья отклонила этот иск, посчитав, что сторона истца не предоставила достаточных доказательств "злого умысла" со стороны журналистов, после чего адвокатам было предоставлено время на исправление недостатков и подачу обновленной жалобы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
