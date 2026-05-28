Заявление Токаева о России поразило журналиста

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ключевой роли России в решении международных проблем должны услышать на Западе, считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Мне бы хотелось, чтобы больше людей на Западе понимали эту простую, но важную мысль", — написал он в соцсети X.
Ранее Токаев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Астане подчеркнул, что без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не сможет найти должного решения.
Путин находится в Казахстане с трехдневным государственным визитом. Сегодня утром состоялись переговоры в узком и расширенном составах, после чего президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
Позже российский лидер примет участие в работе V Евразийского экономического форума, а завтра — в заседании Высшего совета ЕАЭС.