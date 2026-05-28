"Без России проблемы не решаются": о чем Путин и Токаев поговорили в Астане

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подвели итоги переговоров в узком и расширенном составе. Они рассказали о новых совместных проектах и сотрудничестве по международным вопросам.
Позиции очень близки
Москва и Астана разделяют мнение практически по всем ключевым международным вопросам и развивают сотрудничество в различных сферах. Одна из главных — торговля. Так, практически все расчеты между странами происходят в нацвалютах. Это надежно защищает взаимные операции от негативного влияния извне, отметил Путин.
"Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем капиталовложений <...> приближается к 30 миллиардам долларов".
Другое важное направление — энергетика. "Газпром" осуществляет бесперебойные поставки в северные регионы Казахстана. Также страны предоставляют друг другу свои территории для перекачки нефти на различные рынки. Особое внимание уделяется атомной отрасли: Россия построит в республике первую АЭС — "Балхаш".
"Речь идет не просто о создании атомной электростанции, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование и подготовку кадров".
Альтернативы нет
Высокий уровень отношений Москвы и Астаны, которые претерпели качественные изменения, — заслуга Владимира Путина, и альтернативы этому взаимодействию нет, подчеркнул Токаев.
"Об этом говорят следующие объективные показатели. Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. <...> В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества включены 122 инициативы, то есть были реализованы".
По его словам, от России и Казахстана во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии. Страны активно развивают трансконтинентальные коридоры "Север — Юг" и "Восток — Запад", поэтому растет и объем грузоперевозок: по итогам прошлого года он вырос на 3,5 процента — до 92 миллионов тонн.
Путин находится с трехдневным государственным визитом в Казахстане. После переговоров президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Сегодня российский лидер примет участие в работе V Евразийского экономического форума, а завтра — в заседании Высшего совета ЕАЭС.
