"Без России проблемы не решаются": о чем Путин и Токаев поговорили в Астане

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подвели итоги переговоров в узком и расширенном составе. Они рассказали о новых совместных проектах и сотрудничестве по международным вопросам.

"Речь идет не просто о создании атомной электростанции, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование и подготовку кадров".

"Об этом говорят следующие объективные показатели. Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. <...> В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества включены 122 инициативы, то есть были реализованы".

Путин находится с трехдневным государственным визитом в Казахстане. После переговоров президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Сегодня российский лидер примет участие в работе V Евразийского экономического форума, а завтра — в заседании Высшего совета ЕАЭС.