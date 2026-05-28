Дружбе и сотрудничеству с Россией альтернативы не существует, заявил Токаев

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Дружбе и сотрудничеству между Казахстаном и Россией нет альтернативы, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Мы считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, так как дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует", - сказал Токаев.