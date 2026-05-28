Токаев назвал заслугой Путина высокий уровень отношений России и Казахстана - РИА Новости, 28.05.2026
12:06 28.05.2026 (обновлено: 12:13 28.05.2026)
Токаев назвал заслугой Путина высокий уровень отношений России и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал заслугой президента РФ Владимира Путина нынешний высокий уровень отношений между двумя странами.
"В том, что сотрудничество Казахстана и России вышло на такой беспрецедентно высокий качественный уровень, это, конечно же, заслуга президента Владимира Вламировича Путина. Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику направленную на укрепление статуса России как великой державы", - заявил Токаев, обращаясь к Путину.
РоссияКазахстанВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
