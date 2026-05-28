Токаев назвал заслугой Путина высокий уровень отношений России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень отношений между Казахстаном и Россией.
- Токаев назвал заслугой президента Владимира Путина нынешний высокий уровень сотрудничества между двумя странами.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал заслугой президента РФ Владимира Путина нынешний высокий уровень отношений между двумя странами.
"В том, что сотрудничество Казахстана и России вышло на такой беспрецедентно высокий качественный уровень, это, конечно же, заслуга президента Владимира Вламировича Путина. Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику направленную на укрепление статуса России как великой державы", - заявил Токаев, обращаясь к Путину.