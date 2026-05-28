Рейтинг@Mail.ru
Токаев поблагодарил Путина за статью в казахстанской прессе - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 28.05.2026
Токаев поблагодарил Путина за статью в казахстанской прессе

Токаев выразил благодарность Путину за статью в казахстанской прессе

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за статью, опубликованную в казахстанской прессе.
  • Он отметил, что статья получила положительный отклик в обществе и затрагивает вопросы внутренней политической стратегии и экономического потенциала Казахстана.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за статью, опубликованную в казахстанской прессе, отметив, что она получила положительный отклик в обществе.
"Я хотел бы выразить вам признательность за статью, которая была опубликована накануне визита. Очень интересная, содержательная статья, она получила положительный отклик со стороны нашей общественности и, конечно, за основные тезисы", - сказал Токаев на встрече с российским коллегой в Астане.
Глава Казахстана также отметил, что в статье затрагиваются вопросы внутренней политической стратегии республики и меры, принимаемые для укрепления ее экономического потенциала. Он подчеркнул, что роль России в этих процессах трудно переоценить.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин написал статью накануне визита в Казахстан
26 мая, 22:04
 
КазахстанАстанаРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала