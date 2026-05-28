Токаев оценил переговоры с Путиным в узком формате

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в узком формате.
"Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимные нацеленности на укрепление нашего многопланового партнерства", - сказал Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров.
Он констатировал, что основные соглашения, которые подлежат подписанию или заключению, подготовлены должным образом. Рассматриваю ваш визит как подтверждение особого характера отношений между Казахстаном и Россией.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.