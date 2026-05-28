Токаев назвал визит Путина важным событием - РИА Новости, 28.05.2026
13:01 28.05.2026
Токаев назвал визит Путина важным событием в партнерстве с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассматривает визит президента России Владимира Путина как важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.
  • Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом.
  • В Астане российский лидер примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассматривает визит президента России Владимира Путина как важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.
"С большой радостью мы принимаем в Астане с государственным визитом президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина. Рассматриваю этот визит как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России", - сказал Токаев по итогам переговоров.
Накануне Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
