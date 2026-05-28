22:08 28.05.2026
Стала известна причина смерти Клода Лемье

TMZ: четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский хоккеист Клод Лемье, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, покончил с собой в возрасте 60 лет.
  • Тело спортсмена было обнаружено его сыном в офисе во Флориде.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Клод Лемье покончил с собой, сообщает TMZ Sports.
О смерти хоккеиста стало известно ранее в четверг, ему было 60 лет. По информации источника, Лемье был найден мертвым в 03:00 по местному времени в принадлежащем его семье офисе во Флориде. Тело обнаружил его сын, обеспокоенный тем, что отец не вернулся домой.
За два дня до смерти экс-форвард "Монреаль Канадиенс" вынес факел на домашнюю арену канадского клуба перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (2:3 ОТ).
Лемье провел 1215 матчей в НХЛ и набрал 786 (379+407) очков. Он дважды завоевал Кубок Стэнли с "Нью-Джерси Девилз" (1995, 2000) и по одному разу с "Монреалем" (1986) и "Колорадо Эвеланш" (1996). В 1995-м он получил приз "Конн Смайт Трофи" как самый ценный игрок плей-офф. В составе сборной Канады Лемье стал победителем Кубка Канады 1987 года.
